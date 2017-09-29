Хаккинен: авария на старте гонки в Сингапуре — гоночный инцидент

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен поделился мыслями относительно случившейся аварии на старте гонки Гран-при Сингапура. Тогда, напомним, столкновение с участием Себастьяна Феттеля, Кими Райкконена и Макса Ферстаппена привело к их сходу уже на первом круге.

«Решение ФИА не наказывать никого из них было верным. Там были уникальные условия. Пилоты никогда прежде не стартовали в ночных гонках в условиях дождя, у них не было никакого шанса оценить уровень сцепления.

У Кими получился невероятный старт, который, я думаю, удивил и Феттеля, и Ферстаппена. Они не ожидали его увидеть там, где он оказался. Это был гоночный инцидент и ничего больше. И самым большим наказанием для них стало то, что они вынуждены были сойти ещё до первого поворота", — приводит слова Хаккинена Unibet.