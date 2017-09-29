Алонсо: у Феттеля больше нет права на ошибку

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо поделился мыслями относительно борьбы Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля за звание чемпиона. По словам испанца, явное преимущество британца лишает Феттеля права на малейшую ошибку.

«Думаю, в Сингапуре Феттель упустил свой шанс. Теперь титул для него уже не там, где был перед минувшим этапом, тогда он и Льюис были в равном положении. Теперь преимущество Хэмилтона стало очевидным, и Феттель не имеет права на ошибку.

Льюис в хорошем положении, но до завершения чемпионата ещё есть шесть гонок, так что произойти может многое», — цитирует испанца официальный сайт Формулы-1.

После 14 этапов Льюис Хэмилтон опережает Себастьяна Феттеля в общем зачёте на 28 очков.