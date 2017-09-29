Риккардо: слишком рано говорить о том, что будет в 2019 году

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо заявил, что на данном этапе предпочитает не задумываться, что будет с командой и его карьерой в 2019 году.

«Всё что знаю, так это то, что в 2018 году у меня будет отличная машина. Больше ничего. Конечно, здорово, что команда будет ассоциироваться с таким брендом, как „Астон Мартин“, но как это будет развиваться в дальнейшем и какими силовыми установками мы будем пользоваться в будущем, не знаю. Мой контракт истекает в следующем году, но ещё слишком рано говорить, что будет в 2019 году.

Посмотрим, в каком направлении будет двигаться команда в следующем году», — цитирует австралийца GrandPrix.