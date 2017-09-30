Хэмилтон: сейчас самое время обсудить продление контракта

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон подчеркнул, что в ближайшее время готов обсудить с командой перспективы продления контракта. Действующее соглашение пилота истекает в конце 2018 года.



«В ближайшем будущем настанет подходящий момент, чтобы обсудить продление контракта. На самом деле сейчас подходящее время для переговоров, потому что я нахожусь в отличной форме. После побед и лидерства в чемпионате всегда хочется обсуждать своё будущее! Гонки сейчас приносят мне больше удовольствия, чем когда-либо», — цитирует F1i.com Хэмилтона.