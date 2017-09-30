Булье: я бы предпочёл, чтобы Алонсо остался

Руководитель команды «Макларен» Эрик Булье подчеркнул, что команда находится на стадии обсуждения деталей контракта с Фернандо Алонсо.



«Да, есть несколько пилотов, готовых выступать в составе «Макларен» в следующем сезоне. Однако, в данный момент мы сосредоточены на том, чтобы достичь договорённости с Фернандо Алонсо. Но мы не готовы давать развёрнутые комментарии на стадии обсуждения контракта. Лично я бы предпочёл, чтобы Алонсо выступал в составе «Макларен» в 2018 году», — цитирует Булье F1Today.