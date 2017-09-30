В гонке Формулы-4 ни одна машина не добралась до финиша

Азиатская Формула-4, выступающая в качестве серии поддержки на Гран-при Малайзии подарила зрителям настоящую драму — по ходу второй гонки ни одна из машин не смогла добраться до финиша. Начиная с шестого круга болиды начали останавливаться на трассе из-за нехватки топлива, к восьмому кругу вся трасса была заставлена остановившимися автомобилями и был объявлен режим автомобиля безопасности.



К этому моменту в списке продолжавших гонку числился только один пилот — Кейн Шеперд, однако и он не смог закончить гонку, остановившись через несколько поворотов. Сначала организаторы приняли решение считать классификацию по итогам седьмого круга, однако вскоре они пересмотрели своё решение, и победа досталась Даниэлю Фросту, завершившему лидером пятый круг дистанции.



Сообщается, что причиной такого необычного финала заезда стал просчёт относительно количества топлива, необходимого для того, чтобы проехать дистанцию двух заездов — из-за форс-мажорных обстоятельств во время второй тренировки Формулы-1 обе гонки Ф-4 прошли одна за одной, практически без перерыва.