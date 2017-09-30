Марко: работа Гасли была впечатляющей

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высоко оценил работы Пьера Гасли в дебютной для него квалификации в Формуле-1. По мнению Марко, дебют Гасли можно назвать впечатляющим.



«Он провёл хорошую квалификацию. Он смог опередить Карлоса Сайнса в первом сегменте, а во втором уступил всего полторы десятых секунды. Это можно назвать безупречной работой для дебюта за рулём болида Формулы-1. Мы не сравниваем его с Максом Ферстаппеном, у него есть шанс показать себя, и он им пользуется», — цитирует SkySports Марко.