Вольф: понимаю, что чувствует Феттель

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал результаты квалификации Гран-при Малайзии, по итогам которой пилот команды Льюис Хэмилтон завоевал поул, в то время как его ближайший преследователь, Себастьян Феттель, не показал никакого времени из-за проблем с двигателем и будет стартовать в гонке с 20-го места.

«Мы с „Феррари“ не берём заложников. Мы боремся за титул, и это наша цель. Но я понимаю, что чувствуют в „Феррари“ и что чувствует Себастьян. Это сложная ситуация, и мы бывали на их месте. Я видел, как дымился двигатель Льюиса в 2014 году в Будапеште, и видел, что случилось с его мотором в Малайзии в минувшем году.

Мир хочет видеть борьбу Хэмилтона и Феттеля. Думаю, и им нравится сражаться на трассе. Но мы соревнуемся в автоспорте, и тут необходимо уметь собрать всё воедино", — цитирует Вольфа Motorsport.