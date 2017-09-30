Гасли: завоевать титул Супер Формулы будет здорово, но лучше выступить в Остине

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли заявил, что готов пожертвовать борьбой за титул чемпиона Супер Формулы, ради выступления на Гран-при США.

«Титул всегда важен, и если после завоевания титула в GP2 я смогу выиграть и Супер Формулу, это будет здорово. Но будет лучше, если я смогу провести этап Формулы-1 в Остине. Посмотрим. На данный момент я в Малайзии и моя дебютная гонка в Формуле-1 состоится завтра. Это будет что-то особенное и я думаю именно об этом. Если у меня получится завершить сезон в Формуле-1, то так тому и быть», — цитирует Гасли Crash.