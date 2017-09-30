Сайнс: я не удивлён скоростью Гасли

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс поделился впечатлениями от дебюта в Формуле-1 нового партнёра по команде Пьера Гасли, отметив, что результаты француза не стали для него сюрпризом.

«Пьер входит в двадцатку лучших пилотов мира, потому я не удивлён его скоростью. Посмотрите, как он адаптировался к чемпионату Формулы-1. Он был быстр, как я и ожидал», — цитирует испанца Motorsport.

Пьер Гасли незадолго до этапа в Малайзии заменил в «Торо Россо» российского пилота Даниила Квята. В квалификации на автодроме «Сепанг» французу удалось показать 15-е время.