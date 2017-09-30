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Палмер: я всего в двух позициях от топ-10

30 сентября 2017, суббота. 22:51 Авто

Пилот «Рено» Джолион Палмер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Малайзии, в которой ему удалось показать двенадцатый результат. Британец дал понять, что в гонке он рассчитывает отыграть несколько позиций и завоевать зачётные очки.

«Я немного разочарован, что не попал в третий сегмент, так как у нас был хороший темп. Буду стартовать с двенадцатой позиции, а значит, мне нужно отыграть всего две позиции, чтобы попасть в десятку. Рассчитываю продвинуться, в первых поворотах может произойти многое», — цитирует Палмера пресс-служба его команды.

Источник: Renault Sport Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Джолион Палмер Формула-1 Гран-при Малайзии
Новости. Авто
30 сентября 2017, суббота
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