Палмер: я всего в двух позициях от топ-10

Пилот «Рено» Джолион Палмер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Малайзии, в которой ему удалось показать двенадцатый результат. Британец дал понять, что в гонке он рассчитывает отыграть несколько позиций и завоевать зачётные очки.

«Я немного разочарован, что не попал в третий сегмент, так как у нас был хороший темп. Буду стартовать с двенадцатой позиции, а значит, мне нужно отыграть всего две позиции, чтобы попасть в десятку. Рассчитываю продвинуться, в первых поворотах может произойти многое», — цитирует Палмера пресс-служба его команды.