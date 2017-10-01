Вандорн: это была моя лучшая гонка в Формуле-1

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн прокомментировал итоги гонки Гран-при Малайзии, которую он завершил на седьмом месте. Бельгиец остался доволен результатом, заявив, что этап в «Малайзии» стал лучшим в его карьере в Формуле-1.

«Могу сказать, что это была моя лучшая гонка в Формуле-1. На протяжении всего уик-энда я был очень силён и чувствовал уверенность в машине. После того как я квалифицировался седьмым, я не был уверен, как именно я завершу гонку, так что завершить её так — прекрасный результат.

У меня получился отличный старт. Понимал, что удержать позади «Уильямс» и «Форс Индия» будет сложно, но меня сумел обойти лишь Перес. У меня был хороший темп, я старался контролировать работу шин и сохранить отрыв от Стролла, что у меня и получилось сделать. Я очень счастлив", — цитирует Вандорна пресс-служба «Макларена».