Арривабене: у «Феррари» есть всё, чтобы бороться до конца

Глава «Феррари» Маурицио Арривабене прокомментировал неудачный для команды Гран-при Малайзии, отметив, что Скудерия намерена бороться в чемпионате до конца.

«На протяжении всего уик-энда было ясно, что у нас конкурентоспособная машина. Это было понятно и по темпу на практиках, и по результату Кими в квалификации и по выступлению Феттеля в гонке. Как бы то ни было, на это наложилась самая сложная гонка в сезоне, в которой мы столкнулись с проблемами, которые требуют глубокого анализа.

Они помешали Себастьяну в квалификации и лишили возможности стартовать Кими. Команда продолжает оставаться сосредоточенной на работе и прилагает для этого большие усилия. Мы продолжаем верить в себя. У команды есть машина, люди, пилоты и дух, чтобы бороться до конца", — приводит слова Арривабене пресс-служба «Феррари».