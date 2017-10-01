Феттель остался недоволен поведением Алонсо во время гонки Гран-при Малайзии

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель выразил недоумение в связи с действиями гонщика «Макларена» Фернандо Алонсо во время гонки Гран-при Малайзии. По его мнению, испанец задержал его, будучи круговым, тем самым сбив ему темп во время преследования Даниэля Риккардо.

«Фернандо запрыгнул между нами. Я думал, что, когда он покидал „Феррари“, он заявил, что по-прежнему остаётся фанатом команды, но сегодня он повёл себя вовсе не так», — приводит слова Феттеля Sky Sports.

Во время самого эпизода Феттель был более эмоционален, сказав через командное радио следующее:

«Давай же, Фернандо, я думал, что ты лучше».

Себастьян Феттель завершил гонку Гран-при Малайзии на четвёртом месте, так и не сумев настигнуть Даниэля Риккардо.