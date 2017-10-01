Гасли готов пожертвовать титулом «Супер Формулы» ради Гран-при США

Гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли признался, что было бы трудно решить, где лучше выступить — на финальном этапе «Супер Формулы», где он претендует на чемпионский титул, или на проходящем в тот же уик-энд Гран-при США. И всё же француз будет рад выступить в Остине даже ценой потери чемпионства.

«Титул всегда важен. После чемпионства в GP2 это было моей следующей целью. Но также было бы здорово, если бы я смог выступить в Остине. Я не знаю, где хотел бы быть. Думаю, если бы я знал, что могу закончить весь сезон Ф-1, то лучше бы оказался в Остине. Формула-1 — моя главная цель», — приводит слова Гасли GrandPrix.



Также француз добавил, что ему пока не гарантировано место в «Торо Россо» на 2018 год: «Они не говорили мне насчёт будущего. Конечно, если бы всё зависело только от меня, то я бы уже подписал контракт на следующий год».