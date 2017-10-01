Кубица проведёт тесты в «Уильямс» в октябре

Экс-пилот Формулы-1 Роберт Кубица проведёт два тестовых дня с командой «Уильямс», сообщает Motorsport-Total. Сессии пройдут на разных трассах, предположительно Кубица сядет за руль болида образца 2014 года в октябре.



Изначально планировалось, что тесты Кубицы в «Уильямс» состоятся в сентябре, однако Лоуренс Стролл принял решение отдать эти два дня своему сыну. По информации СМИ, результаты этих заездов будут определяющими в вопросе определения напарника Лэнса Стролла. Помимо Кубицы кандидатами на место в составе команды на сезон-2018 являются Пол ди Реста и Фелипе Масса.