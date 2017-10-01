Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко посетит штаб-квартиру «Хонды» после Гран-при Малайзии, сообщает GrandPrix.com. Контракт «Ред Булл» с «Рено» истекает в конце 2018 года, и австрийская команда рассматривает японского моториста в качестве потенциального партнёра на 2019 год.



В следующем сезоне «Хонда» будет сотрудничать с младшей командой «Ред Булл» — «Торо Россо», завершив свою работу с «Маклареном», что позволит японской корпорации, по слухам, на 50 процентов увеличить свой бюджет в Формуле-1 за счёт прекращения спонсорства английской конюшни.