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Боттас: в моей карьере настало самое сложное время

2 октября 2017, понедельник. 00:54 Авто

Пилот «Мерседес» Валттери Боттас признался, что в его карьере настало самое сложное время. По словам Боттаса, он должен перевернуть ситуацию, иначе это не пойдёт на пользу команде.

«В моей карьере сейчас самое сложное время. Я просто хочу показывать результат, но на протяжении какого-то времени мне этого не удавалось по различным причинам. Для меня сейчас есть много вопросов, учитывая то, что в последних гонках Льюис выступает очень сильно а разрыв между нами растёт.

Я должен перевернуть сложившуюся ситуацию иначе это никому не пойдёт на пользу. В Малайзии настройки болидов были одинаковыми, но у меня был другой пакет аэродинамики. Я боролся с передней частью машины, чего ранее в этом сезоне не случалось, а в поворотах было очень сложно заставить болид повернуть куда нужно», — цитирует Боттаса F1i.

Источник: F1i Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Валттери Боттас Формула-1 Гран-при Малайзии
Новости. Авто
2 октября 2017, понедельник
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