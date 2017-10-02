Боттас: в моей карьере настало самое сложное время

Пилот «Мерседес» Валттери Боттас признался, что в его карьере настало самое сложное время. По словам Боттаса, он должен перевернуть ситуацию, иначе это не пойдёт на пользу команде.



«В моей карьере сейчас самое сложное время. Я просто хочу показывать результат, но на протяжении какого-то времени мне этого не удавалось по различным причинам. Для меня сейчас есть много вопросов, учитывая то, что в последних гонках Льюис выступает очень сильно а разрыв между нами растёт.



Я должен перевернуть сложившуюся ситуацию иначе это никому не пойдёт на пользу. В Малайзии настройки болидов были одинаковыми, но у меня был другой пакет аэродинамики. Я боролся с передней частью машины, чего ранее в этом сезоне не случалось, а в поворотах было очень сложно заставить болид повернуть куда нужно», — цитирует Боттаса F1i.