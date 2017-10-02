Хэмилтон: у «Мерседес» серьёзные проблемы

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон признался, что у команды есть серьёзные проблемы с шасси, однако не стал уточнять, в какой именно области.



«У нас ещё много работы, но мы ничего не можем сделать. Речь идет о болиде. Во всём мире нет лучшей машины, чем у нас, такое мнение бытует, но это не так. Мы сделали невероятную работу с тем, что у нас есть. Однако есть некоторые серьёзные проблемы, о которых я ничего не могу сказать более конкретно. Есть вещи, о которых вы даже не представляете, и это неприемлемо для такой великой команды, однако мы это понимаем и продолжаем работать в этих областях», — цитирует Хэмилтона BBC.

