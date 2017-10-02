Феттель рискует потерять пять мест на старте ГП Японии из-за коробки передач

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рискует потерять пять мест на стартовой решётке Гран-при Японии из-за возможной замены коробки передач (КП). После финиша в гонке Гран-при Малайзии Феттель оказался вовлечён в аварию с участием гонщика «Уильямса» Лэнса Стролла, в результате которого могла быть повреждена КП. Учитывая, что его нынешняя коробка не завершила требуемые шесть Гран-при, её замена может привести к штрафу.

«Мы проверим это, но да, конечно (повреждение возможно). Это может быть ещё одним сюрпризом этого уик-энда. Надеюсь, что это не так, потому что эта авария была совершенно не нужной», — цитирует Феттеля Planet F1.