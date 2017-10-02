Филиппи сменил Пике в команде Формулы-Е NIO

Вице-чемпион GP2 2011 года Лука Филиппи, также выступавший в IndyCar, заменил Нельсиньо Пике в команде NIO, конкурирующей в Формуле-Е.



Пике должен был остаться в NIO на следующий сезон, однако пункт в контракте относительно конкурентоспособности команды позволил ему досрочно расторгнуть соглашение ради перехода в «Ягуар».



«По ходу наших первых тестов, проведённых в Испании, у меня сразу же появились хорошие ощущения от пилотирования болида и от работы с командой. Присоединение к NIO на сезон-2017/18 стало исполнением мечты», — прокомментировал свой приход в команду Филиппи, слова которого приводит Autosport.