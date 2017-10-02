Харианто примет участие в тестах Формулы-Е в Валенсии

Индонезийский гонщик Рио Харианто, в прошлом выступавший в Формуле-1 за команду «Манор», примет участие в тестах Формулы-Е, которые стартуют на этой неделе в Валенсии. Чью именно машину будет пилотировать индонезиец, пока не известно.



«Я действительно с нетерпением жду своих первых тестов в Формуле-Е… Эта серия обеспечивает плотную конкуренцию, и многие производители приходят туда, похоже, что этот чемпионат продолжит расти по всему миру. Было бы здорово однажды увидеть гонки Формулы-Е на улицах Джакарты, увидеть будущее автогонок и автомобилей в целом», — написал Харианто на своей странице в «Фейсбуке».