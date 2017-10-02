До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Харианто примет участие в тестах Формулы-Е в Валенсии

2 октября 2017, понедельник. 11:27 Авто

Индонезийский гонщик Рио Харианто, в прошлом выступавший в Формуле-1 за команду «Манор», примет участие в тестах Формулы-Е, которые стартуют на этой неделе в Валенсии. Чью именно машину будет пилотировать индонезиец, пока не известно.

«Я действительно с нетерпением жду своих первых тестов в Формуле-Е… Эта серия обеспечивает плотную конкуренцию, и многие производители приходят туда, похоже, что этот чемпионат продолжит расти по всему миру. Было бы здорово однажды увидеть гонки Формулы-Е на улицах Джакарты, увидеть будущее автогонок и автомобилей в целом», — написал Харианто на своей странице в «Фейсбуке».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Рио Харианто
Новости. Авто
2 октября 2017, понедельник
12:08 «Хёнде» выставит на Ралли Великобритании четыре автомобиля
11:27 Харианто примет участие в тестах Формулы-Е в Валенсии
10:43 Филиппи сменил Пике в команде Формулы-Е NIO
10:11 Феттель рискует потерять пять мест на старте ГП Японии из-за коробки передач
09:57 Цареградцев стал вторым на FIA Intercontinental Drifting Cup, Чивчян — пятый
09:24 Кайл Буш выиграл гонку NASCAR Cup в Довере
00:54 Хэмилтон: у «Мерседеса» серьёзные проблемы
00:54 Боттас: в моей карьере настало самое сложное время
1 октября 2017, воскресенье
23:56 Грожан: я ошибся в выборе настроек
22:45 Марко посетит штаб-квартиру «Хонды»
21:30 Кубица проведёт тесты в «Уильямс» в октябре
20:08 В «Уильямсе» объяснили применение командной тактики
19:02 Хорнер: приятно видеть заслуженную победу Ферстаппена после полосы неудач
18:13 Гасли повредил спину из-за плохо закреплённого сиденья
17:44 Окон: не знаю, чем руководствовался Сайнс
17:43 Хюлькенберг: разочаровывающее воскресенье, не смогли показать потенциал машины
17:29 Палмер объяснил причины двух своих разворотов подряд
17:28 Гасли готов пожертвовать титулом «Супер Формулы» ради Гран-при США
17:16 Вольф: конечно, я обеспокоен результатами Боттаса
17:11 «Форс Индия» недовольна незаконной сушкой позиций на стартовой решётке
17:02 Ферстаппен: не думал, что машина «Ред Булл» будет так быстра
16:45 Феттель: я по-прежнему оптимистичен
16:36 Феттель остался недоволен поведением Алонсо во время гонки Гран-при Малайзии
16:24 Алонсо заявил, что Магнуссен не нравится всем пилотам чемпионата
15:54 Арривабене: у «Феррари» есть всё, чтобы бороться до конца
15:36 Вандорн: это была моя лучшая гонка в Формуле-1
15:23 Алонсо: надеюсь, в оставшихся гонках «Макларен» наберёт больше очков
14:59 Сайнс: темп «Торо Россо» был гораздо лучше, чем в квалификации
14:48 Тост: Гасли вновь проделал фантастическую работу
14:40 Коктейли от Ферстаппена и Риккардо — в фотообзоре Гран-при Малайзии
14:32 Гасли: я никогда не забуду этот день
14:18 Магнуссен и Палмер обсудили столкновение после гонки
13:58 Гасли провёл гонку в Малайзии, не потребляя воды
13:44 Перес: вероятно, это была самая сложная гонка в моей карьере
13:44 Вольф: я очень расстроен, «Мерседес» сильно уступал в темпе
13:16 Ферстаппен: будь у нас мощность «Феррари» и «Мерседеса», они бы нас и не видели
12:45 Боттас: это был не тот уик-энд, которого ожидали в «Мерседесе»
12:28 Стюарды решили не наказывать Феттеля или Стролла
12:28 Стролл: Феттель поехал по внешнему радиусу, словно гонка ещё шла
12:25 Риккардо: Феттель провёл лишь одну сильную атаку
12:22 Феттель об аварии: думаю, Лэнс просто не смотрел
12:17 Ферстаппен: Хэмилтону было, что терять, и потому я решился на обгон
12:04 Хэмилтон: в этот уик-энд у «Мерседеса» не было темпа
11:52 Хэмилтон оторвался от Феттеля в общем зачёте на 34 очка
11:50 Феттель признан гонщиком дня по итогам Гран-при Малайзии
Все новости RSS
Партнерский контент