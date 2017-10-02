Зафнауэр: несмотря на недомогание, Перес сделал то, что был должен

Заместитель руководителя «Форс Индия» Отмар Зафнауэр отметил характер Серхио Переса, который, несмотря на недомогание, смог добраться до финиша гонки Гран-при Малайзии, показав шестой результат.



«Он не чувствовал себя хорошо. Я думаю, что недомогание сказалось. После гонки он сказал, что хотел остановиться, но продолжал ехать. Он сделал то, что должен был сделать, и сказал, что это была самая тяжёлая гонка в его карьере. Я понимаю, почему. Это нелегко, когда ты чувствуешь себя не в форме, выступать при такой жаре и влажности. Когда ты не в форме, это должно быть нелегко», — цитирует Зафнауэра Autosport.