Марко исключил возможность замены Квята на Мацуситу или Гелаэла

По словам советника «Ред Булл» Хельмута Марко, на место Даниила Квята в «Торо Россо» на сезон-2018 пока нет реальных претендентов. Ранее россиянин был отстранён от гонок, а его место занял Пьер Гасли. Однако считается, что таким образом «Ред Булл» решил проверить пилота своей молодёжной программы на предмет готовности к дебюту в Ф-1.



Марко не видит возможности для предоставления места в «Торо Россо» японскому гонщику Нобухару Мацусите, протеже «Хонды», которая с 2018 года будет поставлять моторы итальянской конюшне. «Я не считаю, что он (Мацусита) готов к дебюту в Ф-1», — цитирует Марко Motorsport-Total.



Также Марко исключил возможность прихода в «Торо Россо» Шона Гелаэла благодаря спонсорским деньгам. «Мы — «Ред Булл». Мы не так работаем, такое тяжело представить. Как только мы примем решение о составе (пилотов), то дадим вам знать», — отметил Марко.