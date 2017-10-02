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«Феррари» произведёт перестановки после проблем с надёжностью в Малайзии

2 октября 2017, понедельник. 20:52 Авто

Президент «Феррари» Серджио Маркионне подчеркнул, что команда внесёт изменения в рабочий процесс на заводе в Маранелло после возникших проблем на Гран-при Малайзии.

«В Малайзии обе «Феррари» могли одержать победу. То же самое можно сказать и о гонке в Сингапуре. Проблемы с силовыми установками обусловлены двумя факторами. Во-первых, у нас молодая команда. Во-вторых, продукция нашего спортивного подразделения не соответствует высокому уровню качества.

Тот факт, что до Малайзии у нас не возникало проблем, — большая удача. Сейчас мы работаем над повышением контроля качества и произведём кадровые перестановки. Не так страшно, если проблемы возникают на тестах. Другое дело, если вы стартуете со второго места, но не можете уйти в бой из-за проблем с двигателем», — цитирует Маркионне Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Феррари
Новости. Авто
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