«Феррари» произведёт перестановки после проблем с надёжностью в Малайзии

Президент «Феррари» Серджио Маркионне подчеркнул, что команда внесёт изменения в рабочий процесс на заводе в Маранелло после возникших проблем на Гран-при Малайзии.



«В Малайзии обе «Феррари» могли одержать победу. То же самое можно сказать и о гонке в Сингапуре. Проблемы с силовыми установками обусловлены двумя факторами. Во-первых, у нас молодая команда. Во-вторых, продукция нашего спортивного подразделения не соответствует высокому уровню качества.



Тот факт, что до Малайзии у нас не возникало проблем, — большая удача. Сейчас мы работаем над повышением контроля качества и произведём кадровые перестановки. Не так страшно, если проблемы возникают на тестах. Другое дело, если вы стартуете со второго места, но не можете уйти в бой из-за проблем с двигателем», — цитирует Маркионне Autosport.