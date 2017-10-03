З. Браун: успех «Хонды» в 2018 году заставит «Макларен» выглядеть глупо

Босс «Макларена» Зак Браун не исключает, что «Хонда» будет конкурентоспособной в следующем сезоне и тогда переход на моторы «Рено» будет казаться глупым решением.



«Очевидно, если «Хонда» начнёт выигрывать в 2018 году, а мы — нет, то мы будем выглядеть глупо. Но я думаю, что каждый должен принимать свои решения, а затем мириться с результатом. Полагаю, что всегда, когда вы принимаете решение, имеет место вопрос: «А что, если я ошибаюсь?» Но я думаю, что каждый сделал свою домашнюю работу, и это решение было коллективным, принять его было нелегко.



Это напоминает ситуацию с «Индианаполисом 500». Некоторые говорили: «А что, если Фернандо Алонсо получит травмы (в этой гонке)? Что если мы упустим прекрасную возможность в Монако?». Но, к счастью, Алонсо прекрасно проехал в «Инди 500», а Дженсон Баттон стартовал в Монако с пит-лейн. Мы должны смотреть вперёд, а не назад», — цитирует Брауна Marca.