«Феррари» и «Мерседес» готовы предложить Ферстаппену контракт на $ 26 млн в год

Победа пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Малайзии, проходившем в Сепанге, привела к усилению интереса к его персоне со стороны команд «Мерседес» и «Феррари», утверждает London Evening Standard. Сообщается, что эти конюшни готовы сделать голландца одним из самых богатых пилотов в этом спорте, предложив ему контракт на £ 20 млн ($ 26,57 млн) в год.



Предполагается, что в потенциальных переговорах преимущество будет у «Мерседеса», поскольку отец Макса Йос Ферстаппен является другом руководителя немецкой команды Тото Вольфа.