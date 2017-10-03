В «Рено» ответили на критику за возможное пополнение команды экс-сотрудником ФИА

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль на фоне критики со стороны других команд за возможное подписание контракта с экс-чиновником ФИА Марцином Будковски заявил, что его конюшня находится в Формуле-1 не для того, чтобы «искать себе друзей».



«Мы хотим стать одной из лучших команд к 2020 году. Кажется, что 2020 год — это ещё не скоро, но если посмотреть на разрыв в 1,0-1,5 секунды между топ-командами и серединой пелотона, то нам предстоит сделать большой прыжок. Поэтому необходимо быть агрессивными в том, что касается планов на 2020 год. В этом виде спорта вы находитесь не для того, чтобы искать друзей.



Очевидно, что нам нужно расти с точки зрения рекрутинга, и не обязательно это подразумевает вербовку Марцина. Когда мы пришли, у нас было 475 человек, теперь их 620. Не секрет, что люди должны откуда-то приходить, и мы должны охотиться за людьми из других команд», — цитирует Абитебуля Autosport.