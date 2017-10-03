Стролл: некоторые гонки на «Сузуке» стали классикой

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл поделился своими ожиданиями от предстоящего Гран-при Японии.

«Я слышал много замечательных вещей об этом треке. Все пилоты, похоже, любят эту трассу. И мне говорят, что японские фанаты великолепны. Я с большим нетерпением жду гонки на «Сузуке» и провожу много времени в Азии. На этой трассе состоялось несколько гонок, ставших классикой, и я надеюсь, что в этом году будет так же. Я большой поклонник еды, и я особенно люблю суши и сашими», — цитирует Стролла пресс-служба «Уильямса».