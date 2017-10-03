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Кубица и ди Реста посоревнуются за место в «Уильямсе» на тестах

3 октября 2017, вторник. 13:31 Авто

Польский гонщик Роберт Кубица и шотландский пилот Пол ди Реста в следующем месяце проведут тесты за рулём болида «Уильямса» образца 2014 года, которые позволят команде оценить, кто из них может занять место Фелипе Массы на 2018 год, сообщает Motor Sport Magazine.

Поляк будет пилотировать болид в первый день частных двухдневных тестов, которые будут проходить в Венгрии. Во второй день на трассе будет работать ди Реста. Это позволит команде не только оценить готовность Кубицы к возвращению, но и сравнить его скорость со скоростью шотландского гонщика.

Источник: Motor Sport Magazine Сообщить об ошибке
Теги
Уильямс Пол ди Реста Роберт Кубица Фелипе Масса
Новости. Авто
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