Источник: Феттель избежит замены коробки передач

Команде «Феррари» не придётся менять коробку передач на автомобиле Себастьяна Феттеля, сообщает FormulaPassion со ссылкой на Sky Italia. Таким образом, немец избежит штрафа в виде потери пяти позиций на стартовой решётке Гран-при Японии Формулы-1. Коробка могла пострадать в столкновении с «Уильямсом» Лэнса Стролла после финиша гонки в Малайзии.

«Феррари» отправила коробку передач на базу в Маранелло, где внимательно изучила её и пришла к выводу, что КП можно спасти, не прибегая к замене.

Напомним, стюарды Гран-при Малайзии постановили, что ни Феттель, ни Стролл не несут полной или преимущественной ответственности за столкновение.