Сак: как всегда, хочу выиграть и заодно покупаться в море

Двукратный чемпион Беларуси и чемпион Восточной Европы по дрифту (EEDC) Сергей Сак поделился ожиданиями от Кубка чемпионов Российской дрифт серии на «Сочи Автодроме», который пройдёт 6-7 октября.



«Еду в Сочи закрывать сезон вместе с друзьями. Как всегда, хочу выиграть и заодно покупаться в море. Сумасшедшая инфраструктура лучшего в России автодрома, прекрасная погода и море активностей от организаторов подкупают! Бетонные стены кругом, вечерняя гонка, топ-пилоты, награждение и многое другое ждёт нас в 20-градусную жару! Всем в Сочи!» — заявил Сак.