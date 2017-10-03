Хорнер отверг предположения о возможном приходе Кубицы в «Торо Россо»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер развеял слухи о возможном возвращении Роберта Кубицы в Ф-1 в составе «Торо Россо». Подобные предположения возникли на фоне грядущей аренды Карлоса Сайнса в «Рено» и отстранения Даниила Квята от выступлений при отсутствии у «быков» готовых к Формуле-1 молодых пилотов, кроме Пьера Гасли.



«Я думаю, что «Уильямс», пожалуй, наиболее вероятный вариант для Роберта. И я действительно надеюсь, что это случится для него, потому как то, что мы видели на тестах в Венгрии, было довольно впечатляющим. Этот парень продемонстрировал целеустремлённость, вернувшись за руль болида. Я думаю, было бы здорово, если бы он вернулся на стартовую решётку Формулы-1», — цитирует Хорнера Sky.