Абитебуль: у «Рено» будут аэродинамические обновления в Японии

Глава «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал прошедший этап Формулы-1 в Малайзии и поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Японии.

«Если кратко подвести итог Малайзии, то можно сказать, что мы были разочарованы. Это был сложный уик-энд, мы не смогли заставить машину работать так, как в предыдущих гонках. Первый круг поставил нас в положение догоняющих, и обе машины не сумели пробиться в очки. Это один из тех уик-эндов, которые мы стремимся оставить позади.



Нам повезло, что Гран-при Японии будет так скоро. „Сузука“ — сбалансированная трасса, не слишком зависящая от максимальной мощности, так что мы думаем, что можем быть конкурентоспособны. У нас будут некоторые аэродинамические обновления, которые, мы надеемся, принесут скорость и очки. Они необходимы, если мы хотим добиться цели на сезон — пятого места в Кубке конструкторов», — приводит слова Абитебуля пресс-служба «Рено».