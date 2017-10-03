З. Браун: будем выглядеть глупо, если «Хонда» в 2018 году будет выигрывать

Руководитель «Макларена» Зак Браун признал, что команда будет выглядеть глупо, если «Хонда» в 2018 году начнёт показывать высокие результат в Формуле-1.

«Очевидно, если „Хонда“ начнёт выигрывать в 2018 году, а мы нет, то „Макларен“ будет выглядеть глупо. Но я думаю, все должны принимать решения, а затем смотреть на результат. Я думаю, что в такие моменты все задают вопрос: а вдруг я ошибаюсь? Но я думаю, все сделали свою домашнюю работу, и это было коллективное решение.

Это напоминает участие Алонсо в гонке «Инди 500». Можно было задаваться вопросом «что если он получит травму?» или «а вдруг мы потеряем хорошее выступление в Монако?». Но, к счастью, Алонсо выступил прекрасно, а Баттон стартовал с пит-лейна.

Мы должны смотреть вперёд и не оборачиваться назад", — приводит слова Брауна Paddocktalk.

В следующем сезоне «Макларен» будет использовать силовые установки «Рено», в то время как японские мотористы будут сотрудничать с «Торо Россо».