Хюлькенберг: у меня неплохие выступления в Японии, и я жду такого же продолжения

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Японии, выразив надежду на очередное успешное выступление на «Сузуке».

«Этап в Японии особенный. Здешние фанаты великолепны. Они входят в число самых страстных болельщиков Формулы-1. Они поддерживают в любую погоду, и днём, и ночью. Это один из уик-эндов, который я жду.

У меня неплохие выступления в Японии, и я жду такого же продолжения. Мне нравится трасса в Японии. Она плавная и в то же время быстрая. Можно пилотировать агрессивно. Интересно попробовать выступить там на новых болидах.

Что касается минувшего уик-энда, то он был тяжёлым. Мы испытывали трудности на протяжении всех трёх дней. Мы не могли найти нужный баланс. Квалификация прошла неплохо. Но старт гонки получился неудачным, и мне не удалось отыграться. Это был разочаровывающий уик-энд, но нам нужно перегруппировать усилия и приложить усилия в Японии", — приводит слова немца пресс-служба «Рено».