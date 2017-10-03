Палмер: в Японии «Рено» должна быть сильнее

Пилот «Рено» Джолион Палмер поделился впечатлениями от предстоящего Гран-при Японии, выразив надежду, что этот Гран-при сложится лучше, чем малазийский.

«В Японии историческая и уникальна трасса. Здесь неповторимая атмосфера. Фанаты полны энтузиазма и страсти, что делает этот уик-энд особенным. Нам это нравится. История взаимоотношений Японии и Формулы-1 хорошо известна. Что касается иных аспектов пребывания в Японии, то мне нравятся суши и терияки, и здесь я вкусно питаюсь.

Этап в Малайзии? Он был разочаровывающим. Но в Японии мы должны быть сильнее, тем более что из гонки на «Сепанге» можно извлечь кое-какой позитив. Всегда хорошо, когда одна гонка следует за другой. Это значит, что после неудачи можно консолидироваться и показать сильное выступление", — приводит слова британца пресс-служба его команды.