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Палмер: в Японии «Рено» должна быть сильнее

3 октября 2017, вторник. 23:00 Авто

Пилот «Рено» Джолион Палмер поделился впечатлениями от предстоящего Гран-при Японии, выразив надежду, что этот Гран-при сложится лучше, чем малазийский.

«В Японии историческая и уникальна трасса. Здесь неповторимая атмосфера. Фанаты полны энтузиазма и страсти, что делает этот уик-энд особенным. Нам это нравится. История взаимоотношений Японии и Формулы-1 хорошо известна. Что касается иных аспектов пребывания в Японии, то мне нравятся суши и терияки, и здесь я вкусно питаюсь.

Этап в Малайзии? Он был разочаровывающим. Но в Японии мы должны быть сильнее, тем более что из гонки на «Сепанге» можно извлечь кое-какой позитив. Всегда хорошо, когда одна гонка следует за другой. Это значит, что после неудачи можно консолидироваться и показать сильное выступление", — приводит слова британца пресс-служба его команды.

Источник: Renault Sport Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Джолион Палмер Формула-1 Гран-при Японии
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