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Вольф: цели «Мерседеса» на последнюю четверть сезона ясны

3 октября 2017, вторник. 23:42 Авто

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Японии, отметив, что выполнение поставленных задач на завершающую часть сезона находится полностью в руках команды.

«В спорте сила команды проявляется именно в сложные времена. Мы были успешны три года кряду, потому что никогда не воспринимали наши победы как данность. Даже в самые лучшие времена мы продолжали работать над устранением слабых мест.

После Малайзии мы заняты как раз этим. Находим проблему и пытаемся решить её. Вместе с тем мы не должны забывать и о сильных сторонах нашей машины. В этом сезоне мы завоёвывали победы и поулы больше, чем кто-либо другой. Мы лидируем в обоих зачётах, и на счету каждое очко.

Льюис после летнего перерыва находится в фантастической форме и использует каждую возможность. Немного всё сложнее для Боттаса, наша задача — дать ему хорошую машину для выступлений, чтобы он мог выжать из неё максимум. Ему сейчас непросто, но именно в такие моменты проявляется характер.

Следующий вызов нас ждёт в Японии, тамошняя трасса сильно отличается от «Сепанга». В последние годы мы были успешны на «Сузуке», но в этом году у нас новые болиды. Мы ожидаем плотной борьбы с «Феррари» и «Ред Булл».

Наши цели на последнюю четверть сезона ясны, и для их достижения всё в наших руках", — цитирует Вольфа пресс-служба его команды.

Источник: Mercedes AMG F1 Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Тото Вольф Формула-1 Гран-при Японии
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