Алонсо: у «Макларена» есть темп и Вандорн показал, на что мы способны

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего в этот уик-энд Гран-при Японии, отметив прогресс команды в последних гонках.

"«Сузука», определённо одна из моих любимых трасс и я, как и многие другие пилоты, с нетерпением жду этапа в Японии. Эта классический трек с уникальной конфигурацией. Тут хватает всего. Она сложная, быстрая и ставит много задач перед пилотами и инженерами, так что это идеальное место для гонок.

Это важная для «Макларена» гонка, так как мы должны показать свою связь с Японией. Также она важна для меня лично. Мне всегда была интересна японская культура, а поддержка фанов делает уик-энд там одним из самых захватывающих и сумасшедших в году. В Японии я всегда пытаюсь посетить какие-то знаковые места и почувствовать то фантастическое место, в котором нахожусь.

Что касается моих недавних выступлений, то две предыдущие гонки выдались для меня сложными. Так что мы будет работать с инженерами, чтобы вернуть удачу. Я чувствую, что у нас есть темп и Стоффель продемонстрировал, на что мы способны.

Но невезение и трафик не позволили мне заработать очки. Мы оба будем тяжело работать для японской части нашей команды, для наших партнёров, и, конечно же, фанатов. Надеюсь, нам наконец удастся показать какого мы добились прогресса с машиной", — цитирует испанца пресс-служба его команды.