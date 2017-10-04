Штайнер: «Хаас» устроит седьмое место в Кубке конструкторов

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, какой результат в Кубке конструкторов устроит команду по итогам текущего сезона.

«Конечно же, мы стремимся завершить сезон на седьмом месте. Думаю, что на данный момент мы будем довольны этим результатом. Некоторое время назад мы завершили работу над развитием автомобиля 2017 года, чтобы сосредоточиться на машине на следующий год. Нам нужно стараться оставаться стабильными на протяжении длительного периода, а не быть успешными в один сезон, чтобы потом продемонстрировать спад, потому что тогда возникает волновой эффект.

Мы стараемся изо всех сил. Мы привезём ещё несколько обновлений, но они небольшие. Последние будут в Остине. Надеюсь, мы сможем набрать некоторое количество очков. Я также надеюсь, что худшие для нас трассы остались позади — это медленные треки с высокой прижимной силой. Нашим машинам это не подходит», — цитирует Штайнера пресс-служба «Хааса».