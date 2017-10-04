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Петров: для Феттеля борьба за титул ещё не закончена

4 октября 2017, среда. 10:24 Авто

Российский гонщик Виталий Петров считает, что у пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля ещё есть шансы на титул чемпиона, несмотря на то что в Малайзии Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» увеличил свой отрыв от него до 34 очков.

«Феттель проявил себя в Малайзии с лучшей стороны, и я согласен с тем, что он заслужил звание гонщика дня. Да, Макс (Ферстаппен) тоже сделал всё идеально, но гонка Себастьяна была более зрелищной. В самом по себе прорыве, впрочем, не было ничего удивительного. «Феррари» была быстра в Малайзии, а характеристики трассы, где есть несколько хороших мест для обгона, позволили ему достаточно быстро пробраться на пятое место. Небольшие проблемы у Себа возникли лишь при атаке Алонсо, но в тот момент перед ним находился Палмер, и соответственно Фернандо сам мог активировать DRS.

Феттель под конец гонки догнал Даниэля Риккардо, но делать из этого вывод о том, что «Феррари» была быстрее, достаточно сложно – из-за того что они провели гонку с разной тактикой.

У Себастьяна был единственный шанс для обгона в концовке, но Даниэль отбил атаку, а затем в их борьбу вмешался Алонсо. Кто-то может сказать, что Фернандо не сыграл особой роли, но на самом деле вполне может быть так, что он просто отобрал у Феттеля третье место. Я допускаю, что ресурса шин Себастьяну могло хватить на ещё одну атаку, но это был действительно последний шанс. Фернандо решил пропустить их по очереди, и возможно, тем самым помог Риккардо удержаться впереди.

Хэмилтон увеличил свой отрыв от Феттеля, но 34 очка – это ещё не решающее преимущество. Да, это действительно немало, но впереди ещё пять гонок – один сход Льюиса в любой из них может многое изменить, а если таких сходов будет больше, то ситуация просто перевернётся с ног на голову. Говорить о том, что борьба закончена, ещё очень рано», — написало Петров в своём блоге на Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Феррари Виталий Петров Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель
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