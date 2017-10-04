Грожан: всегда непросто найти правильные настройки машины на «Сузуке»

Пилот «Хааса» Ромен Грожан дал комментарий к предстоящему Гран-при Японии.

«Сложно сказать, почему именно эта трасса является самой любимой. Думаю, что из-за конфигурации в целом и поворотов, а также скоростного характера. Существует также риск вылета в гравий, сложность прохождения узких частей. В общем, это не какой-то один фактор. Иногда ты даже не знаешь, почему тебе что-то нравится, просто делаешь это.

Это один из тех треков, на котором требуется довольно высокий уровень прижимной силы и хороший темп в высокоскоростных поворотах. Также есть некоторые важные медленные повороты. Речь идёт о необходимости добиться уверенности на непростом первом секторе трассы. Нелегко найти правильные настройки машины», — цитирует Грожана пресс-служба «Хааса».