Кошкодан: будем рисковать, ехать максимально близко к стене!

Дрифтер Владимир Кошкодан поделился ожиданиями от Кубка чемпионов Российской дрифт серии.



«Я — пилот из Германии и буду ехать боком в городе Сочи на Кубке чемпионов. Я был уже там на четвёртом этапе, и мне очень понравилась и трасса «Сочи Автодром», и атмосфера, но я был недоволен своими результатами, так как ни разу не был на этой трассе и машина не была настроена. Сейчас я хочу показать всем зрителям, на что я способен, будем рисковать, постараемся бороться за каждый сантиметр, будем ехать максимально близко к стене! А ещё это будет происходить вечером, так что будет много разноцветных огней, дыма, шума — будет круто! Так что жду всех в Сочи!» — заявил Кошкодан.