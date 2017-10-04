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Кошкодан: будем рисковать, ехать максимально близко к стене!

4 октября 2017, среда. 11:00 Авто

Дрифтер Владимир Кошкодан поделился ожиданиями от Кубка чемпионов Российской дрифт серии.

«Я — пилот из Германии и буду ехать боком в городе Сочи на Кубке чемпионов. Я был уже там на четвёртом этапе, и мне очень понравилась и трасса «Сочи Автодром», и атмосфера, но я был недоволен своими результатами, так как ни разу не был на этой трассе и машина не была настроена. Сейчас я хочу показать всем зрителям, на что я способен, будем рисковать, постараемся бороться за каждый сантиметр, будем ехать максимально близко к стене! А ещё это будет происходить вечером, так что будет много разноцветных огней, дыма, шума — будет круто! Так что жду всех в Сочи!» — заявил Кошкодан.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Авто
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