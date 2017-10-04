Риккардо, Боттас и Масса приглашены на пресс-конференцию Гран-при Японии

ФИА определилась с составом участников пресс-конференций, запланированных на Гран-при Японии. В четверг, 5 октября, на вопросы журналистов ответят пилоты Фелипе Масса («Уильямс»), Даниэль Риккардо («Ред Булл»), Лэнс Стролл («Уильямс»), Валттери Боттас («Мерседес»), Стоффель Вандорн («Макларен») и Паскаль Верляйн («Заубер»).

В пятницу, 6 ноября, состоится пресс-конференция с участием руководителей команд. Присутствовать на ней будут: Сириль Абитебуль («Рено»), Джеймс Эллисон («Мерседес»), Маттиа Бинотто («Феррари»), Юсуке Хасегава («Хонда»), Айао Комацу («Хаас») и Падди Лоу («Уильямс»).

В субботу и воскресенье по традиции состоятся пресс-конференции с участием тройки лучших пилотов по итогам квалификации и гонки.