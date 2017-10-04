Йос Ферстаппен: победа в Малайзии была очень нужна Максу

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, считает, что победа на Гран-при Малайзии стала тем, что было необходимо его сыну после череды неудач в текущем сезоне.



«Я думаю, что он нуждался в этом, и он это заслужил. Ему очень нужна была эта победа. Я имею в виду, что этот сезон очень тяжело складывался для него.



Конечно, ему пришлось многому научиться. Я думаю, что это (победа) является результатом подхода, когда ты никогда не сдаёшься, сохраняешь мотивацию и концентрацию. И это то, что он делает», — цитирует Йоса Sky Sports.