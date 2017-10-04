Абитебуль: «Рено» не справился с обузданием слухов относительно состава пилотов

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль считает, что команда плохо справилась с ситуацией, породившей слухи относительно состава пилотов на 2018 год. Подтверждение перехода Карлоса Сайнса-младшего в «Рено» в 2018 году произошло спустя несколько месяцев интенсивных слухов о составе пилотов, среди которых были и предположения о возможной замене Джолиона Палмера на Роберта Кубицу.

«Эти спекуляции начались с Монреаля. Возможно, мы плохо справились с этим.



Мы действительно хотели что-то попробовать с Робертом Кубицей и думали о следующем сезоне. Но мы пытались оценить ситуацию с точки зрения перспектив «Рено».



Мы запаздывали с контрактами пилотов, и нам приходилось думать нестандартно, пытаясь создавать варианты, которые, возможно, не были доступны изначально. И, возможно, из-за повторяющихся тестов Кубицы и родились эти спекуляции», — цитирует Абитебуля Sky Sports.