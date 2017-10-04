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Окон: приезжая на «Сузуку», вспоминаешь о борьбе между Сенной и Простом

4 октября 2017, среда. 16:50 Авто

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон дал комментарий к предстоящему Гран-при Японии, который пройдёт в ближайший уик-энд на трассе «Сузука».

«Сузука» — это трасса, которой я действительно наслаждаюсь. В прошлом году я впервые побывал на ней. Высокоскоростные секции очень особенные, и, когда у вас есть болид с хорошим механическим сцеплением в квалификации, вы можете найти хороший ритм. Нет никакого секрета, который поможет быть быстрым там: нужно просто работать над деталями. Чтобы собрать хороший круг, нужно сделать всё идеально.

У «Сузуки» большая история. Когда ты приезжаешь туда, то вспоминаешь борьбу между Сенной и Простом. Конечно же, нам нужны такие треки. Болельщики здесь потрясающие. В прошлом году я видел одного фаната в кепке в форме антикрыла с рабочей DRS. Это было очень смешно. Я никогда не забуду этого», — цитирует Окона пресс-служба команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Форс Индия Эстебан Окон Формула-1 Гран-при Японии
Новости. Авто
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