Окон: приезжая на «Сузуку», вспоминаешь о борьбе между Сенной и Простом

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон дал комментарий к предстоящему Гран-при Японии, который пройдёт в ближайший уик-энд на трассе «Сузука».



«Сузука» — это трасса, которой я действительно наслаждаюсь. В прошлом году я впервые побывал на ней. Высокоскоростные секции очень особенные, и, когда у вас есть болид с хорошим механическим сцеплением в квалификации, вы можете найти хороший ритм. Нет никакого секрета, который поможет быть быстрым там: нужно просто работать над деталями. Чтобы собрать хороший круг, нужно сделать всё идеально.



У «Сузуки» большая история. Когда ты приезжаешь туда, то вспоминаешь борьбу между Сенной и Простом. Конечно же, нам нужны такие треки. Болельщики здесь потрясающие. В прошлом году я видел одного фаната в кепке в форме антикрыла с рабочей DRS. Это было очень смешно. Я никогда не забуду этого», — цитирует Окона пресс-служба команды.