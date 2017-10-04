Гасли: «Сузука» — одна из моих любимых трасс

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли подчеркнул, что хорошо знаком с трассой «Сузука» в Японии, поскольку выступал там в серии «Супер Формулы».



«Я уже выступал в Японии в этом году. В первый раз я приехал на «Сузуку »зимой, на тесты «Супер Формулы». Их было немного, я отработал две сессии по полдня. Здесь же прошёл первый этап сезона. Трасса потрясающая, много невероятных скоростных отрезков и великолепный первый сектор. Одна из моих любимых трасс, несмотря на то что с ней связаны грустные воспоминания об аварии Бьянки в 2014 году.



Мне нравится жить в Японии. Нравится культура и жители этой страны, я ценю их отношение друг к другу. Я получил удовольствие от знакомства с Японией и с нетерпением жду своего первого Гран-при там», — цитирует Гасли пресс-служба «Торо Россо».