Команды обсудят целесообразность существования Стратегической группы

Шесть команд, обладающих правом голоса в Стратегической группе Формулы-1, предложили обсудить на ближайшей её встрече целесообразность дальнейшего существования организации, сообщает Autosport.



В данный момент правом голоса в Стратегической группе обладают «Мерседес», «Феррари», «Уильямс», «Макларен», «Ред Булл» и «Форс Индия». Остальные четыре команды — «Торо Россо», «Рено», «Заубер» и «Хаас» — с приходом во главу чемпионата компании Liberty Media получили право присутствовать на заседаниях.



Таким образом, команды полагают, что, с тех пор как все десять участников Формулы-1 стали посещать заседания, Стратегическая группа стала ненужной, а обсуждение идей и процедура голосования за них должны напрямую происходить на Комиссии Формулы-1.

Стратегическая группа занимается обсуждением изменений в регламенте или других идей, которые затем отправляются на рассмотрение Комиссии Формулы-1, где в обсуждении участвуют все десять команд чемпионата.