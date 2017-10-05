Абитебуль: Сайнс был оптимальным вариантом для «Рено»

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль подчеркнул, что Карлос Сайнс-младший был идеальным кандидатом на место в команде на сезон-2018. По словам Абитебуля, команда готова рассмотреть большое количество вариантов состава, в случае, если Сайнс не останется в команде дольше, чем на один сезон.



«Он талантлив, быстр, у него есть опыт и он хорошо подготовлен. Несмотря на колоссальный опыт, он всё ещё молод. Он для нас был оптимальным вариантом, но мы рассматривали и другие кандидатуры. Если мы не сможем сохранить Сайнса после сезона-2018, то мы не будем отчаиваться, поскольку в сезоне-2019 будет много переходов, а с конкурентоспособным автомобилем нас будут открыты привлекательные варианты», — цитирует Абитебуля Motorsport-Total.